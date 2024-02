Wat moet je doen als de accu van je elektrische auto vlam vat?

Het kan je zomaar gebeuren met een elektrische of hybride auto: de accu vat vlam. Begin deze week gebeurde het in Zwaag , waar een auto stilstond bij een laadpaal. Het blussen hiervan neemt veel tijd in beslag, en de auto is total loss. Maar hoe gebeurt het en wat moet je doen als het je overkomt?

Een brand in het accupakket van een hybride of elektrische auto kan meerdere oorzaken hebben. Zo kan de accu verouderd zijn of een mechanisch defect hebben, of ontstaat er brand in de omgeving van de batterij doordat er bijvoorbeeld een aanrijding is geweest. Als een auto langdurig aan een laadpaal staat, is er ook een verhoogde kans op brand. Dat een auto langdurig aangesloten is op een laadpaal, hoeft niet direct te betekenen dat er een grote kans is op rookontwikkeling of vuur in de accu.

Aan de Compagnie in Zwaag vatte een hybride auto afgelopen dinsdag vlam in het accupakket. Stilstaand bij een laadpaal, maar het is niet bevestigd of de auto ook echt werd opgeladen. De brandweer kwam met meerdere spuitwagens naar het bedrijventerrein. Een berger bracht een grote container om de auto af te voeren, waarna die vervolgens een week lang ondergedompeld wordt in water. Ook op de Westfrisiaweg had een elektrische auto te maken met een smeulende accu.