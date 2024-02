Code oranje vanwege storm Louis: windstoten tot 120 kilometer per uur verwacht

Naast zware windstoten, zullen er ook onweersbuien over de provincie trekken. In het Waddengebied en boven het IJsselmeer worden windstoten tot 120 kilometer per uur verwacht, boven land zo rond de 100 kilometer per uur.

Het KNMI adviseert mensen tijdens code oranje bosrijk gebied te vermijden. Daarnaast is het handig om losse spullen zoals tuinmeubelen en afvalcontainers vast te maken of binnen te halen.

Morgen

Volgens NH-weerman Jan Visser zal de storm snel weer verder trekken. Morgen is het een stuk rustiger, maar worden er wel enkele buien verwacht. Het kan nog wel gaan hagelen of onweren.