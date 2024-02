Omstanders houden hoofd van in gracht gevallen man boven water in Houthavens

Een man is vanmiddag te water geraakt bij het Revaleiland in de Houthavens. De brandweer heeft hem uit de gracht gehaald.

Meerdere ambulances, brandweerwagens en een duikteam van de brandweer werden rond 16.00 uur gealarmeerd. Volgens een brandweerwoordvoerder hadden omstanders het hoofd van het slachtoffer al boven water gehouden en heeft de brandweer hem daarna op de kant getild.

Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe hij in de gracht is beland.