Winkelhart Den Helder blinkt uit na rigoureuze aanpak: "Andere steden jaloers"

Het winkelhart van Den Helder lag er twee decennia geleden nog droevig bij. Er was veel leegstand en de boel verpauperde snel. Maar vanaf 2008 begon de zaak langzaam te kantelen. Een rigoureuze aanpak om het centrum weer tot leven te wekken begon. Nu 16 jaar later beginnen de ondernemers en inwoners de vruchten te plukken.

"De winkels hebben meer resultaat. Dat zie je aan de uitstraling. Mensen zijn enthousiast", zegt Jan Mooij die al zijn hele leven in de binnenstad van Den Helder woont. Hij is nu voorzitter van de eigenaren van winkelpanden, maar ook de binnenstadsmanager. Met zijn 78 jaar is de liefde voor zijn stad onverminderd groot. "Bezoekers zijn enthousiast. Die zeggen vaak: goh, wat is Den Helder opgeknapt."

In de afgelopen jaren werd de binnenstad van alle kanten aangepakt. Straten zoals de Koningsstraat, waar het winkelpubliek vroeger in groten getale kwam, begonnen achteruit te gaan. Op veel plekken heeft de Woningstichting panden gesloopt en zijn er nieuwe gebouwen teruggekomen. De horeca is naar Willemsoord verplaatst en er is weer meer ruimte om te wonen.

Leegstand

"Met het uitvoeringsplan dat in 2008 van start ging hebben we voorkomen dat de binnenstad in elkaar zou storten. Het was wel heel erg. Veel leegstand, de verpaupering, ondernemers die niet meer investeerden in hun panden. En nu gaan we alleen maar weer omhoog", zegt Mooij tijdens een rondleiding door de stad.

De aanpak van Den Helder heeft ook de aandacht getrokken van andere steden die met leegstand in het winkelgebied worstelen. "Er zijn veel steden die met dit traject bezig zijn. Den Helder heeft zich bij meerdere bijeenkomsten gemanifesteerd. We hebben verteld wat we doen en hoe we het doen. Andere steden zijn dan wel een beetje jaloers dat we zo vroeg zijn begonnen. Maar we moesten ook wel. Het was zeer noodzakelijk om te beginnen en dat is gelukt."

