Negen jaar na overwinning een nieuwe single: Shalisa (24) en haar nieuwe stijl

In 2015 won de toen 15-jarige Shalisa van der Laan uit Wognum de nationale finale van het Junior Songfestival. Nu is ze 24 en is muziek maken haar fulltime werk. Vandaag komt haar nieuwe single 'Kansen Verspeeld' uit.

Sinds 2015 is er een hoop veranderd in het leven van Shalisa. Zo speelde ze in de Disney-serie 'Just Like Me', daar kwam een album en een tour uit. Ook was ze te zien in de kinderserie Spangas. Shalisa: ''Daarna liet ik het acteren los, en ben ik meer gaan focussen op muziek en zingen.''

Na een writingcamp in Spanje besloot ze om te gaan studeren aan het conservatorium in Rotterdam, waar ze op dit moment ook woont. Shalisa schrijft voor onder andere Romy Monteiro, Thomas Berge, Stefania (ook van het Songfestival) en Kinderen voor Kinderen.

Optredens in West-Friesland

In West-Friesland is Shalisa veel gespot op evenementen de afgelopen jaren. Zo trad ze in 2016 op bij Live in Hoorn en ook de Popronde is niet aan haar voorbijgegaan. In 2015 en in 2022 was ze te horen op de Hoornse Stadsfeesten.

''De eerste keer was vlak na het winnen van het Songfestival in mijn eentje met piano en een tape. Twee jaar geleden mocht ik er samen met mijn band staan. Echt een enorm verschil en een leuke ervaring om er na zoveel jaar weer te staan,'' zegt Shalisa.

'Kansen Verspeeld'

Als Shalisa een nummer schrijft, gaan deze vaak over situaties die ze zelf heeft meegemaakt. Haar nieuwe single gaat over dat je niet onzeker hoeft te zijn over jezelf. ''Dat ik ook naar mezelf mag luisteren, en dat mijn eigen weg en mening heel belangrijk zijn. In 'Kansen Verspeeld' klinkt het een beetje brutaal, maar ik haal hier zelf veel kracht uit op deze manier.''

Haar nieuwe stijl neigt naar elektro- of synthpop. ''Het is altijd een soort mix van artiesten. Beetje zoals The Weeknd, RAYE en Zara Larsson, maar dan met een Nederlands tintje à la S10 en Froukje. Ik hou ervan om 'catchy' muziek te maken.''