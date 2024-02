Troost: buurt stuurt 82-jarig slachtoffer kaarten na gewelddadige overval

De 82-jarige Amstelvener die vorige week met geweld werd beroofd in zijn eigen huis kreeg vandaag tientallen wenskaarten met steunbetuigingen van buurtbewoners. De vier overvallers deden zich voor als postbezorgers en bedreigden de man met vuurwapens.

Tientallen kaarten voor overvallen buurman - NH Nieuws

"Het gaat naar omstandigheden redelijk met hem, maar de impact is groot", zegt Stef Walsma, wijkcoach van de Amstelveense wijk Westwijk. Hij legt uit wat er vorige week woensdag precies is gebeurd: "Er stond iemand voor de deur met een pakketje en toen de meneer opendeed stonden er vier gewapende mannen in zijn huis." Een buurman hoort op dat moment gestommel uit de woning komen en belt aan om te controleren of alles wel goed gaat met de 82-jarige man. Daar schrikken de criminelen zo van dat ze de benen nemen. Toch lukt het ze om in korte tijd al heel wat schade aan te richten. Ze bedreigen de man met een vuurwapen, en roven zijn huis leeg.

"Het is bizar dat je dat een man van 82 aandoet. En heel laf zo met zijn vieren" Buurtbewoonster Joannete Schuit

Westwijker Joannete Schuit is enorm geschrokken van wat de man is overkomen. "Het is bizar dat je dat een man van 82 aandoet. En heel laf zo met zijn vieren." Ook de rest van de buurt leeft enorm mee. In de buurtpreventie-whatsappgroep ontstaat dan ook al snel een plannetje om de man een hart onder de riem te steken. "We zijn samen met de wijkcoach en de wijkagent gaan kijken wat we voor hem konden doen. We kwamen tot de conclusie dat hij het meest heeft aan kaarten", vertelt ze. En dus kon de oudere man vanochtend een stapel wenskaarten met hartverwarmende boodschappen van zijn buren ophalen.

Westwijker Joannete, wijkcoach Stef en wijkagent Radjin overhandigen de kaarten - Foto: Joannete Schuit