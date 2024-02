Haarlem poetst massaal struikelstenen na inspirerend initiatief van Piet

Piet Sebregts hoeft de Haarlemse struikelstenen niet meer in zijn eentje te poetsen. Na een reportage van NH over zijn belangeloze werk, wordt hij overstelpt met dankbetuigingen en aanbiedingen om te komen helpen.

Veel Haarlemmers willen naar aanleiding van de reportage over Piet weten hoe zij zelf de struikelstenen voor hun huis schoon kunnen maken. Heel bijzonder, vindt Piet. Met liefde deelt hij de kneepjes van het vak. "Ik gebruik Peek, dat is me aanbevolen door een doe-het-zelfwinkel uit de Zijlstraat." Eerder gebruikte hij andere middelen, maar dat gaf volgens Piet te veel rotzooi om de stenen heen.

Stolpersteine

Struikelstenen, of 'stolpersteine', is een project van de Duitse kunstenaar Gunther Demnig. De stenen worden voor de huizen geplaatst van Joden die in de Tweede Wereldoorlog vermoord zijn. Het is de bedoeling dat je door de opvallende stenen met naam en datum waarop die persoon is vermoord, even 'in je hoofd struikelt' en dan denkt aan het leed dat de joodse gemeenschap is aangedaan in de Tweede Wereldoorlog.

Vaak worden struikelstenen gelegd op verzoek van nabestaanden, die het ook zelf regelen en betalen. In Haarlem heeft een groep mensen zich verenigd met als doel alle vermoorde Joden hun plek in de stad terug te geven. Het is de bedoeling dat voor 2030 alle 733 in de Tweede Wereldoorlog vermoorde Haarlemse Joden een herdenkingssteen krijgen. In mei worden weer 25 struikelstenen gelegd.

Poetsmaatje

Piet benaderde de stichting en in overleg met hen is hij begonnen met zijn schoonmaakproject. Door alle aandacht voor zijn poetswerk heeft ook nog eens een nieuw poetsmaatje gekregen, de gepensioneerde Maarten Kuethe. "Ik ben bij Piet in de leer gegaan", vertelt hij aan de telefoon. Hij zit op dat moment net op zijn knieën struikelstenen te poetsen voor de synagoge van Weesp, waar hij toevallig even was. "Ik wist dat de stenen hier ook vies waren, dus heb mijn poetsdoek maar meegenomen."

Zijn oog was al eerder op de stenen in Haarlem gevallen en na het zien van de reportage over Piets poetswerk wist Maarten dat hij van hem zou kunnen leren. "Want ik wil de stenen niet beschadigen." Nu hij weet hoe het moet, is ook Maarten op een missie.