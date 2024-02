Koggenland gaat ganzenprobleem te lijf met maïsolie op eieren

Wegen vol ganzenpoep, kaalgevreten grasvelden en oneindig lang gegak. De ganzenoverlast in de gemeente Koggenland is groot. Met het insmeren van ganzeneieren met maïsolie, waardoor de eieren niet uit kunnen komen, moet de ganzenpopulatie op een 'diervriendelijke manier' worden verkleind.

De ganzenpopulatie in Koggenland groeit snel. Op sommige plekken zijn er zoveel dat dit overlast veroorzaakt door ontlasting, kaalvraat en agressief gedrag. Ook vormen ze een gevaar voor het verkeer, benadrukt de gemeente.

Om de ganzenoverlast in de gemeente tegen te gaan, worden de ganzeneieren tussen maart en oktober in maïsolie ondergedompeld. Dit gebeurt in de broedgebieden waar de meeste overlast is.

"Een aantal eieren per nest wordt ondergedompeld in maïsolie en in het nest gelaten. Dit voorkomt dat er in het ondergedompelde ei een kuiken kan groeien. Deze aanpak richt zich alleen op het beperken van de geboorte. Eenmaal geboren kuikens laten we met rust", aldus een woordvoerder.

Om de duizenden ganzen in het weilandrijke Koggenland terug te dringen, is er een apart meldpunt om overlast door te geven.