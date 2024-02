Rijsenhoutse jongeren willen hun caravan terug: "Staan nu buiten in de kou"

Het is een begrip in Rijsenhout: de Care-Van. De opgepimpte caravan is al jaren elke vrijdagavond dé ontmoetingsplek voor Rijsenhoutse jongeren. Maar het mobiele stukje dorpscultuur zoekt nu al een half jaar naar een nieuwe standplaats. Met een petitie hopen de vrijwilligers een nieuwe plek te vinden waar de jongeren van het dorp heen kunnen.

De Care-Van staat al een half jaar op een parkeerplaats achter de Lichtbakenkerk - NH Nieuws

De Care-Van werd 17 jaar geleden bedacht door vrijwilligers van de Lichtbakenkerk in Rijsenhout. Al snel kwamen er elke vrijdagavond tientallen jongeren tussen de 12 en 18 jaar samen in en rond de caravan voor een blikje fris, een potje gamen of advies, als ze daar behoefte aan hebben. Vechtpartij Een jaar geleden vond er een heftige vechtpartij plaats op het schoolplein waar de Care-Van toen al vijf jaar elke week stond. Na gesprekken tussen de betrokken jongeren en de aangeslagen vrijwilligers werd besloten om de plek vaarwel te zeggen. Maar een nieuwe locatie vinden bleek lastiger dan gedacht, vertelt een woordvoerder van de gemeente Haarlemmermeer: "Ik kan op dit moment niet zeggen binnen welk tijdsbestek het een en ander zijn beslag zal krijgen en ook kan een goede afloop niet worden gegarandeerd, maar we zijn er wel op gebrand om een goede plek te vinden in Rijsenhout."

"We zijn ongeveer de enige in de omgeving die nog zo'n plek voor jongeren aanbieden" Piet Ravensbergen, vrijwilliger Care-Van

Het belang van zo'n plek waar de jeugd samen kan komen is niet te onderschatten, zegt vrijwilliger Piet Ravensbergen: “Het houdt ze van de straat. Gelovig of ongelovig, rijk of arm, ze kunnen hier allemaal terecht. Gewoon zodat ze een fijne plek hebben om te verblijven, en een luisterend oor indien nodig." Dat het belang van de Care-Van niet onderschat mag worden, staat volgens Ravensbergen niet ter discussie: "We zijn zo ongeveer nog de enige in het dorp die een plek als deze aanbiedt. En toch duurt het nu al zo lang om een nieuwe plek te vinden, terwijl de gemeente er ook mee bezig is." Petitie De woordvoerder van de gemeente erkent de behoefte voor een plek als de Care-Van: "Voor jongeren in Rijsenhout mag er best wat meer te beleven en te doen zijn dan nu het geval is en dit laagdrempelige initiatief is een welkome aanvulling." De wekelijkse bijeenkomsten vinden nu, zonder caravan, plaats naast de Ontmoetingskerk. De caravan staat in de tussentijd eenzaam stof te verzamelen op een parkeerterrein. Met een petitie willen de vrijwilligers de gemeente laten weten hoe belangrijk de jongeren de Care-Van vinden.

De jongeren verzamelen nu noodgedwongen al maanden in de buitenlucht - Foto: NH Media

De jongeren zelf missen de caravan ook ontzettend, vertellen ze wanner ze op vrijdagavond in groepjes bij de kerk aankomen. Haytam mist vooral de warmte: "In de caravan kon je lekker warm zitten, een spelletje spelen. Nu staan we buiten in de kou." De afwezigheid van de caravan heeft ook een impact op de opkomst, vertelt Jody: "Het is een stuk rustiger hier dan toen de caravan er nog was. Het is zonde, want nu komen er veel minder mensen op vrijdagavond naar buiten." Stukje grond en stroomaansluiting De vrijwilligers hebben niets meer nodig dan een stuk terrein en een stroomaansluiting. Er zijn genoeg van die plekken in en om Rijsenhout, maar wanneer ze om toestemming vragen om daar (tijdelijk) te verblijven, gaat dat op het laatste moment steeds niet door. Ravensbergen hoopt dat de petitie aan kan geven hoe hoog de nood inmiddels is: "We wachten nu op de gemeente, die is ook hard bezig met zoeken, en dan hopen we dat we op die manier resultaat boeken. Maar 't moet wel effe opschieten."