Geit Mekker gered met operatie, maar hoe betaalt wijkboerderij Alkmaar de hoge rekening?

De geliefde angorageit Mekker van wijkboerderij Alkmaar brak tijdens het spelen met de grote geiten haar pootje. In een poging het eigenlijk afgeschreven dier te redden, werd ze in het gips gezet. Maar een dure operatie was niet te voorkomen. Om de medische kosten te kunnen betalen, zijn vrijwilligers een inzameling gestart. "We zijn de hele dag voor ons kind aan het zorgen", vertelt Anja Telleman.

Geit Mekker brak haar pootje tijdens het spelen met de grote geiten - Foto: Wijkboerderij Alkmaar

Geit Mekker is amper vier jaar oud, maar heeft in haar korte leventje al heel wat voor de kiezen gekregen. Haar moeder verstootte haar, nadat ze tijdens het schoonlikken per ongeluk het oortje van haar bloedeigen kind afbeet. Een lerares van het voormalige Clusius College (tegenwoordig Vonk) nam haar tijdelijk in huis en bracht haar groot met de fles. Daar kon ze niet blijven, dus werd er gelukkig een nieuw plekje voor haar gevonden op de Alkmaarse wijkboerderij aan de Vondelstraat. Zwarte schaap Inmiddels woont ze er alweer bijna vier jaar. Toch past ze niet helemaal tussen de rest van het bonte gezelschap, legt Anja uit. "Ze is opgegroeid met honden en gedraagt zich daar ook vaak naar. Vaak loopt ze achter ons aan en wandelt ze rustig mee de horeca in. Ze heeft ook een eigen hoekje waar ze graag ligt. Mekker is een beetje het zwarte schaap van de boerderij, maar daarom is iedereen ook zo dol op haar."

"Een hond met een gebroken poot wordt toch ook in het gips gezet?" Anja Telleman, vrijwilliger Wijkboerderij Alkmaar

Meestal staat de kleine Mekker daarom tussen de schapen, waar ze met haar witte krulletjes nog het meest op lijkt. Desalniettemin speelt ze ook graag met de andere (veel grotere) geiten. Op 3 januari gaat dat gruwelijk mis. Mekker staat in een hok bij twee grote geiten van een kilo of 60 en breekt tijdens het ravotten haar voorpootje. Laten inslapen? "Ze kwam aanhinken en toen wist ik al dat het gebroken was", verklaart Anja. "De veearts onderzocht haar en dat deed veel pijn. Hij gaf haar weinig kans. Eigenlijk wilde hij haar laten inslapen. Maar ik zei meteen: dat gaan we niet doen. Ze is nog zo jong. Een hond met een gebroken poot wordt toch ook in het gips gezet?" Tekst gaat verder

Mekker onderweg naar de dierenarts - Foto: Wijkboerderij Alkmaar

En zo geschiedde: Mekker werd achterin de auto gezet en naar de dierenkliniek in Bergen gebracht. Daar werd haar pootje in het gips gezet. Maar het herstel liep minder goed dan gehoopt. "De breuk groeide scheef, omdat er een botsplinter inzat, bleek uit foto's van de dierenarts." Hoopvol Om de botsplinter verwijderen, is een dure operatie nodig. "Daar is een specialist van een andere kliniek speciaal voor langsgekomen. We moeten haar nu injecties en medicatie geven. Ook houden we haar temperatuur goed in de gaten. Haar overlevingskans wordt nu geschat op zo'n zestig procent", zegt Anja. Tijdens de operatie is een plaatje in het bot geplaatst. "Dat moet het lichaam niet afstoten. Maar de wond ziet er goed uit en heeft geen infecties. Dus we zijn hoopvol." Tekst gaat verder

Foto: Wijkboerderij Alkmaar