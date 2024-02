Gepasseerde Telstar-speler Samya Hassani houdt Olympische Spelen als doel: "Hopelijk komt die droom uit"

De Oranje Leeuwinnen van bondscoach Andries Jonker strijden vrijdagavond met Spanje om een Olympisch ticket. Een paar uur eerder kijkt Telstar-speler Samya Hassani gespannen naar Tunesië - Marokko. "Helaas zit ik niet bij de selectie", zegt Hassani die hoopt dat haar landgenoten de Olympische droom wel in leven kunnen houden.

De geboren Amsterdamse maakte twee jaar geleden nog minuten in de verloren finale van de Afrika Cup. Nu de Leeuwinnen van de Atlas voor een belangrijk tweeluik staan tegen Tunesië gebeurt dat zonder Hassani. "Helaas zit ik niet bij de selectie deze keer. Ik moet presteren bij Telstar en keihard werken om een plaats te veroveren", vertelt de oud-speler van VV Alkmaar.

"Acht jaar geleden had ik niet durven dromen van de Olympische Spelen"

Als Hassani's landgenoten de Tunesiërs weten uit te schakelen is de winnaar tussen Zambia en Ghana de laatst te nemen horde op weg naar de Spelen. "Als ik uiteindelijk geselecteerd wordt voor de Olympische Spelen ben ik heel erg blij. Het geeft aan dat hard werken wordt beloond. Acht jaar geleden had ik niet durven dromen van de Olympische Spelen. Hopelijk komt die droom nu toch uit."

Samya Hassani over het seizoen van Telstar en haar toekomst - NH Sport/Christian Marck

Transfer in de zomer

Om aanspraak te maken op een plek in de nationale selectie moet Hassani haar beste spel laten zien bij Telstar. "Persoonlijk gaat het goed. Ik blijf mezelf ontwikkelen en ben gelukkig blessurevrij. Met Telstar willen we dit seizoen niet laatste eindigen en nog wat stijgen op de ranglijst."

Wie weet zit er dan deze zomer naast een ticket naar Parijs ook nog een transfer in voor de speler die vorig jaar al in de belangstelling stond van meerdere clubs. "Ik hoop deze zomer een transfer te maken, maar als dat niet gebeurt ben ik bij Telstar ook op mijn plek. We gaan het zien", sluit een glunderende Hassani af.