Op een oude fiets: een sokkel van eeuwenoude bakstenen

Heel soms liggen er ineens een paar bakstenen in het zand van de Egmondse vloedlijn. Sommige mensen verzamelen ze. Want die stenen zijn afkomstig van de 17e-eeuwse kerk die tot 1741 in het dorp heeft gestaan. In dat jaar ging het helemaal mis tijdens een zware storm. Hoge golven beukten op de kust en de halve kerktoren stortte in zee. Een jaar en nog een paar stormen later was van de kerk en de huisjes daaromheen niets meer over.

In 1741 stortte als eerste de toren van de kerk in - Foto: afbeelding: Regionaal Archief Alkmaar

Het beeld van de vissersvrouw naast de vuurtoren kijkt uit over zee. Niet alleen het beeld, maar ook de sokkel waar het op staat is bijzonder. Deze is gemaakt van de 300 jaar oude bakstenen die op het strand zijn gevonden. Tekst loopt door onder de foto

Na 300 jaar nog steeds bakstenen van de kerk op het strand - Foto: NH Media

In 1717 vermoedde men al dat de kerk gevaar liep door de zee en beschermd moest worden. "Op oude archiefstukken is te zien dat er een plan was om de kerk met een soort aarden wallen te beschermen", vertelt conservator Jesse in deze aflevering van de serie 'Op een oude fiets'. Het 17e-eeuwse deltaplan voor Egmond was geen succes. De 'rijswerken' zoals de wallen werden genoemd, bleken niet sterk genoeg en alles spoelde weg. "Het was een ramp en nationaal nieuws in die dagen." Niet alleen de kerk ging ten onder, ook de vissershuisjes die er omheen stonden werden verzwolgen. Net als een ander deel van het dorp dat te dicht bij het water stond.

Brokstukken van de 17e eeuwse kerk spoelen nog altijd aan - NH Nieuws