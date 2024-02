Hoe de kerk in Egmond aan Zee in zee stortte: "Worden nu nog stenen gevonden"

Een kleine driehonderd jaar geleden werd Egmond aan Zee getroffen door een ramp. Met angst keek de bevolking toe hoe de toren van hun kerk door de golven werd verzwolgen. Het stormachtige verleden van het dorp is in de 18e en 19e eeuw door heel wat schilders vastgelegd. Het Museum van Egmond verzamelt steeds meer van deze werken die een inkijkje geven in de geschiedenis van de kustplaats.