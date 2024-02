Cowboy met hart voor Oekraïne: Harry helpt met gevaar voor eigen leven

Het is vandaag precies twee jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. Harry Vanstaen, eigenaar van een jachtwerf in Haarlemmerliede, bracht met gevaar voor eigen leven hulpgoederen naar het getroffen gebied. ''Ik voelde me net een cowboy, maar ik vind dat ik de mensen daar niet in de kou kan laten staan.'' Kijk hieronder naar een verslag van zijn avontuur.