Brood en Spelen: een panna en de assist van de avond bij Hovocubo

Met goede moed en een flinke dosis zelfvertrouwen stapte Thomas Brood sporthal De Opgang in Zwaag binnen. In een nieuwe aflevering Brood & Spelen deed de NH Sport-verslaggever dit keer mee bij de topzaalvoetballers van Hovocubo. En dat ging zeker niet onverdienstelijk. "Zo'n assist komt natuurlijk niet uit de lucht vallen."

"We zoeken nog een baloppomper en een waterdrager", aldus de glimlachende trainer Sander van Dijk over het meedoen van Thomas Brood. "Alleen als zaalvoetballer zie ik hem iets te kort komen." Toch kwam Brood best aardig uit de verf. Zo gaf hij oud-international Yoshua St. Juste een panna en leverde hij de assist van de avond af.