KLM annuleert 32 vluchten op Schiphol door fikse westenwind

Vanavond wordt flinke westerwind verwacht in Noord-Holland en daar gaat ook het vliegverkeer last van hebben. KLM annuleert daarom 32 Europese retourvluchten op voorhand. Bij de luchthaven worden windstoten tot wel 100 km/uur verwacht.

Het gaat om vluchten tussen 20.00 uur en 0.00 uur. Bij zuidwesterlijke wind wordt bij voorkeur de Kaagbaan gebruikt, maar deze is op dit moment dicht vanwege groot onderhoud. Daarom wordt de capaciteit van de start- en landingsbanen teruggebracht om de operatie beheersbaar te houden. Dit betekent dat er minder vluchten achter elkaar kunnen stijgen en landen.

Mogelijk is er dan ook maar één start- en landingsbaan beschikbaar. Toch zal de verstoring beperkt zijn, omdat volgens Schiphol de meeste vluchten dan al vertrokken zijn of zijn binnengekomen. "Wij realiseren ons dat dit heel vervelend is voor de klanten die het betreft. Zij worden zo snel mogelijk geïnformeerd en omgeboekt", laat een woordvoerder van KLM weten.

Vertragingen

Bij Schiphol is niet bekend of andere luchtvaartmaatschappijen ook vluchten zullen annuleren. Wel bestaat de kans dat vluchten zullen vertragen. De luchthaven adviseert reizigers daarom om de actuele vluchtinformatie te checken voor vertrek op de website of app van de luchthaven of van de betreffende luchtvaartmaatschappij.