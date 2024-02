Zet je schrap: storm Louis zorgt vandaag voor zware windstoten

Waar de ochtend redelijk rustig en bijna zonnig begint, wacht ons later vandaag flinke regenbuien en harde windstoten. Storm Louis zal ook een bezoek brengen aan onze provincie. NH-weerman Jan Visser verwacht zelfs code oranje vanavond, waarbij harde windstoten op het menu staan.

De wind lijkt mee te vallen in het weekend. Zaterdag en zondag kan je waarschijnlijk naar buiten, want naar verwachting zal het dan voor de verandering droog blijven. Echter komt er zondagavond een nieuwe depressie aan en kan er weer regen aankomen.

Volgens Jan trekt de storm gelukkig snel weer verder en zal het morgen een stuk rustiger zijn. Hij verwacht enkele buien, maar ook wat zon in de middag. Met zo'n acht graden wordt het minder zacht weer. Ook kan er hagel en onweer langskomen.

In de loop van de dag trekt de wind verder aan, gevolgd door flinke regenbuien en een actieve storing: storm Louis komt deze kant op. Visser waarschuwt voor een behoorlijke impact van de storm en verwacht met name flinke windstoten. "Houd rekening met zware, tot zeer zware windstoten."

De ochtend begint droog met een opklaring hier en daar. NH-weerman Jan Visser noemt het 'niet slecht'. Ook de temperaturen blijven in zachte sferen, het wordt negen à tien graden.

