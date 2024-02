Het is zover: 130 jaar oude boom bij begraafplaats wordt omgekapt

De 130-jarige boom op begraafplaats De Nieuwe Ooster in Amsterdam wordt vandaag omgekapt. Tot groot verdriet van velen, zo ook voor hovenier Johan Mullenders. De rode beuk had een hardnekkige schimmel en kon niet meer beter worden. Met een volledige uitvaartceremonie en brieven namen betrokkenen gisteren afscheid.

Afgelopen herfst vond Jan een zaailing van de boom en plantte hem naast de monumentale beuk in de grond. "Ik heb op mijn eigen manier afscheid genomen", zegt hij. "Hij weet dat het goed is."

Omdat het ontmantelen van de boom voorzichtig moet gebeuren, neemt de operatie een groot deel van de dag in beslag. Er mogen namelijk geen stukjes hout op de graven vallen. "Het zal wel slikken zijn als de eerste armen naar beneden vallen", zegt Jan.

Dat de boom verdwijnt, valt betrokkenen zwaar. Om het verlies wat te dragen en de boom wat steun te betuigen, kreeg het een eigen mailadres. Op deze manier konden mensen hun liefde betuigen aan de boom. En de boom antwoordde iedere mail. Volgens Jan heeft de boom er vrede mee dat hij vandaag wordt omgekapt, zo vertelt hij aan NH-radio. "Hij is er niet heel dramatisch over. Hij ziet het als een onderdeel van de natuur." Van het hout van de boom worden kunstwerkjes gemaakt. Zo kunnen mensen toch nog een stukje van de boom bij zich houden.

Het is vandaag zover: de zeer geliefde rode beuk op begraafplaats De Nieuwe Ooster wordt omgekapt. Aan hovenier Johan Mullender, die al dertig jaar boombeheerder is, de taak om dat vandaag zo zorgvuldig mogelijk te doen.

Tip ons!

💬 Stuur een Whatsapp-bericht met een tip, foto of video naar 06-30093003 (handig om op te slaan in je telefoon)!

📧 Contacteer de redactie of journalisten bij jou in de buurt via ons tipformulier.

Wil je ons nieuws via WhatsApp ontvangen? Abonneer je hier.

Op de hoogte blijven?

🔔 Blijf op de hoogte van nieuws uit jouw regio, download de gratis NH Nieuws-app via de App Store of de Google Play Store.