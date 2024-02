Wethouder wil ontvlechting metro ondanks kritiek stadsdeel Zuidoost doorzetten

Wethouder Van der Horst (Vervoer) stelt dat het anders inrichten van de metrolijnen in de stad, het zogeheten 'ontvlechten', noodzakelijk is vanwege het groeiende aantal reizigers in de stad. Dat schrijft ze vandaag in een brief waarin ze ingaat op zorgen van stadsdeel Zuidoost.

Van der Horst antwoordt vandaag dat het gebruik van het openbaar vervoer tot en met 2050 met ongeveer 40 procent groeit. "Deze forse groei zal voor een belangrijk deel in de gebieden langs de metrolijnen in de stad (Nieuw-West, Zuid en Zuidoost) plaatsvinden. Zonder het mogelijk maken van de ontvlechting van de metro zal het metrosysteem het toenemende aantal reizigers niet kunnen faciliteren."

Begin deze maand werd opnieuw het plan genoemd om metrolijn 50 (Isolatorweg - Gein) en 53 (CS - Gaasperplas) samen te voegen. Het gevolg is dat bewoners van delen van Zuidoost die naar het centrum willen moeten overstappen, al hoeft dat voor bijvoorbeeld een reis vanaf daar naar Zuid dan juist niet. De Vervoerregio schreef dat het 'een manier is om de metro vaker te kunnen laten rijden en nog betrouwbaarder te laten zijn en mee te groeien met de toekomst'.

Verder voorspelt ze dat een vorm van Amsterdam met meerdere kernen op korte termijn al te zien zal zijn. "Andere stations dan CS zullen namelijk groeien en krijgen een stevigere rol in het netwerk. Het is van belang hierop goed te anticiperen, waar de gedeeltelijke ontvlechting een middel voor is."

Voor- en nadelen

Gemeenteraadsleden hebben zich ook over de plannen gebogen. Zij schrijven in een brief dat het ontvlechten 'voor- en nadelen heeft'. Ook wijzen ze erop dat vanwege tunnelveiligheidseisen een eenvoudiger netwerk 'een randvoorwaarde' is. Ze willen dat het GVB in ieder geval laat weten hoe er op metrostation Van der Madeweg in een 'betrouwbare en goed toegankelijke overstapsituatie' geregeld wordt.

Bewoners trokken deze maand ook bij AT5 aan de bel. Het plan voor de ontvlechting van de metro's is niet nieuw, maar het werd eerder na protest nog afgeblazen. In mei moet bekend worden of het daadwerkelijk doorgaat, maar gezien de brief van Van der Horst lijkt het er dit keer wel op.