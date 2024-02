Auto met vier personen belandt in sloot bij De Kwakel, omstanders schieten te hulp

Een auto met vier personen is op de Boterdijk in De Kwakel rond 20.15 uur het water ingereden. Drie personen konden zelf uit de auto komen, een persoon lukte dat niet.

Meerdere omstanders sprongen het water in om de persoon die nog in de auto zat te helpen, laat een woordvoerder van de veiligheidsregio weten. Zo is geprobeerd de ruiten van de auto in te slaan.

Uiteindelijk is het gelukt om de vierde persoon op de kant te krijgen. Het slachtoffer werd vervolgens gereanimeerd en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn of haar toestand is niets bekend.

De auto is inmiddels uit het water gehaald en de politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk, aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio.