Helft Noord-Hollanders heeft amper begrip voor overlastgevende klimaat- en boerenprotesten

Waar bij de andere elf provincies meer steun is voor de boerenprotesten , is die in Noord-Holland gelijk aan de steun voor de klimaatprotesten (32%). In het geval van de boeren is het laagste percentage van Nederland.

Dat betekent niet dat er geen begrip is voor de situatie van beide groepen. Het zit vooral in de manier van actie voeren die tot weerstand leidt. De boodschap van onze provinciegenoten is dan ook: protesteren is prima, als het maar zonder overlast is.

Begrip voor onvrede en zorgen

Kijkend naar de agrariërs is er veel begrip voor hun onvrede (72%). Want hoewel een groot deel van de mensen vindt dat boeren te lang hebben gewacht met het aanpassen van hun bedrijfsvoering, wordt er vooral gewezen naar de Nederlandse overheid en Europa. 81% vindt dat er te lang is gewacht met een duidelijke visie voor de landbouw. Ook vindt een grote groep de regels voor veehouders te streng.

Hetzelfde geluid horen we terug bij de klimaatprotesten. Zo zegt meer dan de helft (57%) zich zorgen te maken over de uitstoot van stikstof en de impact die dat heeft op het milieu. En ook zien Noord-Hollanders klimaatverandering als een bedreiging voor de aarde. Er werd gevraagd om een cijfer tussen 0 tot 10 te geven, komt het tot een gemiddelde van 6,1.

Tekst gaat verder onder de grafiek met de verschillen tussen de provincies als het gaat om steun voor de Klimaatprotesten. De overige percentages om tot 100% te komen gaat om mensen die er neutraal in staan.