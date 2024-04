Luister mee: zo gaat bankfraudeur telefonisch te werk

"Fijn dat ik u zo tref", antwoordt de ‘bankmedewerker’. "Er zijn verdachte inlogpogingen geconstateerd. Wij zijn een onderzoek gestart met de politie. Het is dus echt niet zomaar dat we u bellen, dat doen we überhaupt nooit."

Verdachte inlogpogingen?

In werkelijkheid werkt deze man dus helemaal niet bij de bank en ook de politie is helemaal geen onderzoek opgestart. Toch gaat hij rustig verder, niet wetende dat de vrouw aan de andere kant van de lijn hem doorheeft.

"Volgens mij is het u niet helemaal duidelijk, mevrouw. Er zijn verdachte inlogpogingen geconstateerd bij u. U hebt helaas met een fraudegeval te maken."

De dochter aan de telefoon zet de fraudeur nog even een hak. "Waar belt u vandaan?" "Vanuit het hoofdkantoor in Amsterdam." "Oké, vanaf welke verdieping?", reageert de vrouw ad rem. "Pardon, de derde. Waarom wilt u dat weten?"

'U spreekt met de bank'

Als de vrouw stelt de bank zelf even te bellen, zegt de man: "Maar daar spreekt u nu mee hoor. Klopt het dat u nog steeds woonachtig bent op te Purmerend?"

De verbinding wordt verbroken, maar even later probeert de fraudeur het nogmaals. En ook dat gesprek wordt door de mevrouw opgenomen.

