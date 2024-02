Uilenstelletje in de nok van Zandvoortse manege: woningbouw loopt vertraging op

Een uilenpaar in de nok van een oude manege in Zandvoort zit een nieuwbouwproject in de weg. De paardrijschool moet plaatsmaken voor de bouw van huizen aan de rand van het duingebied. Zolang de beschermde kerkuilen er wonen, mag de sloop nog niet beginnen.

Op verzoek van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord bereidt de gemeente Zandvoort nu een verhuizing van de vogels voor. Op de nieuwe plek worden nestkasten opgehangen. Vastgoedspecialist Hans Blaak van de gemeente Zandvoort verwacht dat de vogels 'binnen nu en een half jaar' kunnen verkassen. Dat betekent niet dat de sloop dan meteen kan worden hervat. De gemeente moet drie maanden wachten. Blaak: "Als ik het goed heb begrepen, is dat omdat in het begin de kans bestaat dat de vogels terugkeren op hun oude nest."

Hoeveel vertraging het plan oploopt, is niet bekend. "Maar het is een feit dat het hierdoor langer gaat duren", zegt een woordvoerder van de gemeente Zandvoort. Slopers waren vorig jaar al begonnen met de sanering. Die is stilgelegd toen iemand het uilenstelletje zag zitten. Bij controle bleken er niet alleen uilen, maar ook boerenzwaluwen in de oude stal van manege Rückert te nestelen. Ook deze vogels zijn beschermd.

Het is niet de eerste keer dat een project in Zandvoort vertraging oploopt nadat er beschermde dieren zijn ontdekt. De renovatie van theater De Krocht gaat na lang oponthoud pas dit voorjaar van start. In het gebouw zaten vleermuizen.

'Duurt lang'

"Mensen in Zandvoort klagen wel eens dat het hier altijd zo lang duurt voordat er iets van de grond komt", verzucht een woordvoerder van de gemeente. "Nou, onder meer door dit soort dingen." Hij benadrukt dat het volkomen terecht is en wettelijk vastgelegd dat bouwprojecten om deze reden worden stilgelegd. "Maar het geeft wel aan op wat voor dingen we allemaal stuiten voordat we aan de slag kunnen."

Jonge kerkuilen

Het uilenpaar heeft zich in de tussentijd niets aangetrokken van de opwinding over hun aanwezigheid in de nok van de vroegere manege. Ruud Leblanc, voorzitter van de Stichting Kerkuilen Werkgroep Nederland, laat weten dat het goed met ze gaat. "Vorig jaar zomer zijn er jonge kerkuilen op die plek gesignaleerd."