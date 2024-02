Motorrijbewijs wint in Flevoland meer aan populariteit dan elders

Foto: RPO

De motor is in tien jaar tijd een stuk populairder geworden. In Flevoland steeg het aantal mensen met een motorrijbewijs sinds 2014 het hardst van Nederland met 19 procent. Landelijk was dit 10 procent. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

In totaal hebben ruim 38.000 Flevolanders een motorrijbewijs. De stijging is het grootst in de leeftijdsgroep 60 tot 65 jaar. In de leeftijdscategorieën tot 30 jaar nam het aantal rijbewijzen juist af.

De stijging is in Flevoland van alle provincies dus het grootst. Utrecht volgt met 14,4 procent. De laagste toename is in Limburg met 5,3 procent.

In Drenthe is het aandeel motorrijbewijzen afgezet tegen het aantal inwoners het hoogst met 11,9 procent. Dat ligt in Flevoland lager met 8,6 procent. In Zuid-Holland ligt dit het laagst met 7 procent