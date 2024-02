Omwonende van vliegveld maakte vorig jaar 1500 meldingen van overlast

Een omwonende van het vliegveld in Lelystad heeft vorig jaar ruim 1500 keer geklaagd over overlast bij Meldpunt Lelystad Airport. Dat blijkt uit een jaarrapportage van het meldpunt.

In totaal zijn er vorig jaar ruim 2600 meldingen van overlast gedaan. In de rapportage wordt gesproken over 'veelmelders'. Dat zijn mensen die meer dan 50 keer per jaar een melding van overlast doen bij het meldpunt.