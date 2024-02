Steen door ruit bij woning met regenboogvlag in Slotermeer, buren hebben camerabeelden

Opnieuw is er bij een woning waar een regenboogvlag hangt een steen door de ruit gegooid. Afgelopen vrijdag gebeurde dat bij een woning in Slotermeer. Op beelden, gefilmd door een beveiligingscamera van de buren, is te zien dat twee jongens stenen naar de woning gooien.

Op de beelden is te zien dat de jongens aan het einde van de middag twee keer langs de woning lopen. Bij de eerste keer maken ze alleen een gooiende beweging. Als ze drie minuten later uit dezelfde richting langs de woning lopen, wordt er echt iets gegooid. De jongens rennen daarna weg.

Pas toen vader en zoon nadat ze thuiskwamen gelijk naar boven stormden om te kijken of het goed ging met Kaisa, realiseerde ze zich wat er was gebeurd. "Ik ben er enorm van geschrokken", vertelt ze.

Bewoonster Kaisa Kupila was thuis, maar had niets door toen het gebeurde. "Ik lag op bed en had een koptelefoon met noisecancelling op", vertelt ze telefonisch aan AT5. De in Finland geboren Kaisa, die samen met haar zoon en diens vader in Slotermeer woont, heeft de ziekte ME/CSV, wat betekent dat ze vaak moe is en daardoor nog maar weinig kan ondernemen.

Ze is er vrijwel zeker van dat de vlag ervoor heeft gezorgd dat haar huis doelwit werd: "We zijn de enige woning in de straat waar een regenboogvlag hangt", vertelt ze. "Daarnaast zie je ze op de beelden duidelijk schuin naar boven kijken, naar de plek waar de vlag hangt."

Vlag

Kaisa hing de vlag 2,5 jaar geleden op uit solidariteit, vlak nadat er in Bos en Lommer een regenboogvlag in brand was gestoken. Vrijdag was ze dus zelf aan de beurt, maar ze is niet van plan de vlag nu weg te halen.

Niet iedereen in huis is daar blij mee: "Mijn zoon durft haast niet meer naar buiten omdat hij bang is dat hij gezien wordt door hangjongeren uit de buurt. Ik heb hem verteld dat ik de vlag niet kan weghalen, want dan winnen zij. Ik geloof in vrijheid, dat je kan zijn wie je bent, dat je iedere vlag kan ophangen, tenzij het iets als een nazivlag is natuurlijk."

Camera

In eerste instantie was het voor de bewoners nog onduidelijk wat er precies gebeurd was. "Ik dacht eerst dat iemand met een hamer door de ruit had geslagen, want een voorwerp dat door de ruit moet zijn gegooid, hebben nog niet teruggevonden." Omdat de gebeurtenis door een beveiligingscamera van Kaisa's buurman is vastgelegd, is er inmiddels meer duidelijkheid.

Niet alleen van die buurman krijgt Kaisa steun: "De hele buurt is heel lief en meelevend geweest. Zij zijn natuurlijk ook erg geschrokken van wat er is gebeurd."