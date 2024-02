Jan Boorsma weet hoe de Koude Oorlog werd beëindigd: "We hadden het niet over politiek, dat deed je niet"

Na twee jaar oorlog tussen Oekraïne en Rusland is het einde van dat conflict niet in zicht. Iemand die door een ontmoeting in 1995 deze oorlog op de voet volgt is Jan Boorsma uit Bergen aan Zee. Via een tolk hoorde hij toen hoe de vorige grote Russische oorlog, de Koude Oorlog, met glazen whisky werd beëindigd. Maar daar bleef het niet bij. Jan Boorsma ontmoette ook de hoofdpersoon: Mikhail Gorbatsjov.

Zijn communicatieve vaardigheden en vriendelijke uitstraling moeten daarna hebben meegespeeld in zijn contact met het European Research Centre. Dit instituut organiseerde internationale conferenties; een soort Nederlandse tegenhanger van het World Economic Forum in Davos.

Jan Boorsma studeerde als een van de eersten af in Onderwijskunde en promoveerde in 1979 in de sociale wetenschappen. Daarnaast werkte hij voor de stichting Nederlandse Schoolradio, waar hij voor de omroepen AVRO en VARA beleidsmatig de lijnen uitzette. Kinderen kregen in die tijd wekelijks via radio-uitzendingen lessen over verschillende onderwerpen.

Dr. Jan Boorsma zit aan de keukentafel in zijn woning in Bergen aan Zee. Terwijl hij vertelt, ligt voor hem een mapje met foto's en documenten die doen denken aan een James Bond-film. Soms lijken zijn verhalen uit een avonturenboek te komen. Door zijn werk bij UNICEF ontmoette hij veel beroemde mensen. Maar er is één kennismaking die hem het meest is bijgebleven. Trots toont hij een zwart-witfoto. "Kijk, hier sta ik en dit is Mikhail Gorbatsjov."

Gorbatsjov was van 1990 tot 1991 president van de Sovjet-Unie. 'Gorbi', zoals zijn bijnaam luidde, beëindigde samen met de Amerikaanse president Ronald Reagan de Koude Oorlog. Belangrijk in dat proces was het INF-akkoord waarin de wereldleiders besloten hun kernwapens weg te doen.

Het is dan 1995. De Koude Oorlog ligt enkele jaren in het verleden. Het European Research Centre organiseert in Nederland een meerdaagse conferentie met hoofdgast: Mikhail Gorbatsjov.

"We hadden het niet over politiek, dat deed je niet"

Jan Boorsma maakt Gorbi gedurende zijn verblijf in Nederland van dichtbij mee. Tijdens het afsluitende diner in de Erasmus Universiteit zit Jan zelfs in een select gezelschap bij de voormalig leider van de Sovjet-Unie aan tafel.

"Wat we toen bespraken?", Jan denkt na. "Kijk. Je kon het niet over politiek hebben. Dat deed je niet. Dus we spraken over wat hij van de conferentie en Nederland vond. Ook gaf ik zijn tolk, die naast me zat, een compliment over zijn nauwkeurige werk. Belangrijk werk. Zeker in grote internationale kwesties."

De tolk knikte en Jan vertelt dat hij toen wat dichter bij de Rus ging zitten. "Ik vond het een interessante man, dus ik vroeg: als dat zo is, zat u dan ook bij het gesprekken tussen Reagan en Gorbatsjov in 1986 op IJsland? Waar werd onderhandeld over het inleven van de hoeveelheid kernwapens?" Weer knikte de tolk.