Hans en Colinda treffen resten van explosief aan en nemen het mee naar huis

Ze wisten dat het gevaarlijk spul was. "Het zag er best wel link uit", zegt Hans. "Maar om het daar nu te laten liggen was nog veel gevaarlijker." Het tweetal was bezig om de stuifgaten in de duinen te dekken met houtsnippers, toen ze een verroeste klomp metaal vonden. Geen verrassing, want in het noorden van Texel werd in april van 1945 hevig gevochten. Hier hebben de Duitsers de vuurtoren, waar Georgische soldaten zich in hadden verschanst, zwaar onder vuur genomen. De toren werd zwaar beschadigd en nu nog zijn er aan de binnenkant sporen van te zien.

Het is niet het eerste bijzondere voorwerp wat het tweetal heeft gevonden. Met hun bedrijf doen ze speciale onderhoudsklussen voor onder meer Staatsbosbeheer. "We hebben eerder tandpasta van waarschijnlijk een Duitse militair gevonden", zegt Colinda. "We hebben de naam gegoogeld waar het vandaan kwam." De tandpasta bleek uit een fabriek te komen die net voor 1943 was gefuseerd. "Want daarna is de fabriek plat gegooid."

De tandpasta ligt volgens Hans nu in het 'rariteitenkabinet' van de vuurtoren. "We hebben het in ieder geval geschonken en zal nu wel met andere spullen tentoongesteld worden."

Het tweetal nam uit voorzorg het gevaarlijke explosief mee in de aanhanger. "Wel voorzichtig hoor", lacht Hans. "We hebben het in een laken gelegd en in de aanhangbak meegenomen. Want als je het laat liggen, weet je nooit wat er mee gebeurt. Ze kunnen er wel mee gaan overgooien of in een vuurtje gooien. Dat zal niet de eerste keer zijn. Dit explosief was nog intact. Het is gewoon gevaarlijk."