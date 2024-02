Huizenprijzen dalen in de regio Haarlem, maar stijgen juist in Zandvoort

De gemiddelde prijs van een koopwoning is vorig jaar in Bloemendaal, Haarlem en Heemstede gedaald. Maar in Zandvoort werd een huis juist duurder vergeleken met het jaar ervoor. Hoe zit dat?

Bloemendaal is zoals gebruikelijk de duurste gemeente in Nederland om een huis te kopen. De woningvoorraad bestaat grotendeels uit villa's in een duur segment. De gemiddelde verkoopprijs van een woning in Bloemendaal lag in 2023 op 1.088.800 euro. Dat is een ton lager dan een jaar eerder.

Ook in Haarlem en Heemstede daalden de huizenprijzen. In Haarlem werd gemiddeld 507.300 euro betaald voor een koophuis, in Heemstede 708.300 euro.

Hypotheekrente

Die daling ten opzichte van 2022 heeft alles te maken met de hoge hypotheekrente. Opvallend genoeg stegen de huizenprijzen in Zandvoort juist wel. Timo Greeven van Greeven Makelaardij in Zandvoort weet hoe dat komt: "We merken dat veel mensen Zandvoort hebben ontdekt. Ze willen graag bij de natuur wonen en daar is in Zandvoort natuurlijk genoeg van."