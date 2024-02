Hier moet het Slavernijmuseum komen, hoe gaat dat eruit zien?

De Kop van Java is na anderhalf jaar onderzoek verkozen tot locatie waar het Slavernijmuseum moet komen en nu is het aan de kwartiermakers om het proces vorm te gaan geven. Tijdens een bezoek aan de locatie met de kwartiermakers wordt duidelijk dat de wens is om de groene strook op de kop leeg te houden.

Onduidelijk is nog hoe het museum eruit zal komen te zien. "Wij hebben een concept neergelegd, een museaal concept", vertelt kwartiermaker David Brandwagt. "We hebben ook een programma neergelegd van eisen waarin functioneel, ruimtelijk en technisch het gebouw staat omschreven. Daar is natuurlijk de internationale architecten selectie voor bedoeld, de internationale prijsvraag die we willen gaan uitzetten om de beste architecten een ontwerp te laten maken."

Met de keuze voor een locatie begint een nieuwe fase in het proces. In 2030 moet het museum geopend zijn voor publiek, maar voor die tijd moet dus nog het nodige gebeuren. "Dat is een uitdaging", aldus kwartiermaker John Leerdam. "We moeten nu met het plan onder de arm terug naar de mensen toe en zeggen: dit is het geworden, hebben jullie nog op- en aanmerkingen? Om het een en ander aan te scherpen."

Buurtbewoners pleitten eerder nog voor een park en zagen de komst van het museum niet zitten. Er was zelfs al, met een architect uit de buurt, een plan gemaakt hoe dat park eruit moest komen te zien. "Dus het zou zonde zijn om ons plan weg te gooien en daar niks mee te doen", geeft buurtbewoner Bert Kommerij aan. Daarnaast is er ook onvrede over de huidige staat van de Kop van Java. "Het is ook heel goed dat er eindelijk iets gaat gebeuren. Hier staan hekken van 2007, daar staan dingen op instorten. Ik hoop dat het achterstallig onderhoud ook wordt meegenomen in het plan."

Museumpark

John Leerdam, die zich richt op de participatie binnen het project, heeft een geruststellende boodschap voor de buurtbewoners. "We gaan voor een en/en plan", geeft hij aan. "We gaan genoeg ruimte geven aan dat park, maar we gaan ook genoeg ruimte geven aan een prachtig museum neer te zetten. Dus the best of two worlds. Beter ga je het niet krijgen."

Voordat er daadwerkelijk wat gaat gebeuren gaat de groep van kwartiermakers die, naast Leerdam en Brandwagt, compleet wordt gemaakt door Peggy Brandon, verdere invulling geven aan het plan. In april komt het college met een voorstel en zal wethouder Touria Meliani vervolgens een besluit nemen over de bouw van het Slavernijmuseum. Dat besluit wordt naar verwachting in mei voorgelegd aan de gemeenteraad.