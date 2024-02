OM eist twee jaar cel tegen overvaller van Hilversumse drogist

Justitie eist twee jaar cel, waarvan één voorwaardelijk, tegen de man die in oktober vorig jaar de Trekpleister op de Hilvertsweg in Hilversum overviel. De man legde een mes op de toonbank van de drogisterij, waarna hij de 14-jarige jongen achter de toonbank dwong geld in zijn tas te doen.

Maandagmiddag rond drie uur zou de man de Trekpleister zijn binnengelopen. Het signalement van de politie kwam al snel: de voortvluchtige man heeft een witte baard en een breed postuur. Dagenlang is de politie op zoek en op vrijdagmiddag vallen ze de woning in van de verdachte binnen.

De man bekent al snel schuld en legt een volledige verklaring af bij de politie. Hij vertelt tijdens de overval 'zwaar onder invloed' van cocaïne en alcohol te zijn geweest. Ook geeft hij aan zich niet veel meer te herinneren van de daad. Het bedrag, de 345 euro uit de kassa, zou zijn uitgegeven aan 'troep'; oftewel verdovende middelen.

Drugsgeld

De verdachte geeft in de rechtbank van Utrecht aan niet dagelijks deze middelen te gebruiken, maar dat op het moment dát hij dat doet het 'enorm uit de hand kan lopen'. In die gevallen is hij, net als in de periode van de overval, dagenlang achter elkaar onder invloed. Wanneer de Officier van Justitie hem vraagt waarom hij zich niet zélf bij de politie heeft gemeld, vertelt hij dat toen de politie kwam hij 'pas net weer nuchter was'. De man geeft aan dat hij niet dacht ermee weg te komen.

Ook zou hij door zijn gebruik enorm in de schulden zijn gekomen en in de problemen zijn gekomen, doordat hij 'mensen in het circuit' niet langer kon betalen. De druk zou hem te hoog zijn geworden en hij zou zonder na te denken naar de Trekpleister om de hoek zijn gelopen, met een mes op zak. Inmiddels zouden grotendeels van zijn schulden zijn opgelost, zo geeft hij aan tijdens de zitting.

Huiselijk geweld

"Dit had nooit mogen gebeuren, ik schaam mij er diep en diep voor. Als ik helder kan denken zal dit nooit weer gebeuren, écht vreselijk", vertelt de verdachte meermaals tijdens de zitting. Ook de rechter ziet dat de man er tijdens de zitting netjes bij zit en rustig zijn verhaal doet.