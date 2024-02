Brand betekent einde KwikFit in Haarlem: "Gisteren mijn laatste werkdag gehad"

De brand in het pand van Witgoedstore aan het Surinamepad in Haarlem betekent niet alleen het definitieve einde van de getroffen winkel, maar ook dat van buurman KwitFit. Beide zaken zouden per 1 april dichtgaan. Het blok waar ze zijn gevestigd, wordt gesloopt. Voor de filiaalmanager van KwitFit maakt dat het er niet minder erg op. "Ik heb hier dus gisteren al mijn laatste werkdag gehad... Heel rot."

Vroege klanten stuiten al op honderden meters van de vestiging op een politieafzetting en maken rechtsomkeert. KwikFit is dicht en het confronterende voor Marcel Kromhout is dat de zaak nooit meer open zal gaan. Welbeschouwd heeft hij hier gisteren zijn laatste werkdag gehad. "Dat voelt echt heel rot", zegt hij.

Hij staat er verloren bij, te midden van nablussende brandweerlieden en veiligheidsmensen die de schade opnemen. De agenda van Marcel Kromhout stond voor vandaag weer vol met APK-beurtjes, maar is na de brand van vannacht pijnlijk leeg. In plaats van olie verversen en banden verwisselen, wordt het een dag van schade opnemen.

Het filiaal waar hij bijna drie jaar leiding gaf aan een team van automonteurs, zou per 1 april dicht gaan. Op 1 mei staat de start van de sloop van de garage gepland. Mét het witgoedbedrijf waar de brand is uitgebroken en de antikraak bewoonde aangrenzende flat gaat het hier tegen de grond. "Dat wist ik", zegt Marcel, "Daar had ik me op ingesteld. Maar dat het zes weken eerder is, is een streep door de rekening."

Stroomvoorziening

Zijn conclusie dat de garage niet meer open gaat, is niet voorbarig. Hoewel het vuur niet is overgeslagen, is de schade in de garage aanzienlijk. Bovendien loopt zijn stroomvoorziening via de afgebrande winkel van de buurman. "Het is zinloos om voor die zes weken alles te herstellen."

Asbest

Ook voor hem is het gissen naar de oorzaak van de brand. De brandweer, noch de eigenaren van het getroffen witgoedbedrijf naast hem, hebben er opheldering over kunnen geven. "Ik heb geen enkel idee", zegt Marcel. Hij heeft trouwens wel wat anders aan zijn hoofd. "Het is voor ons wachten tot het onderzoek van de brandweer binnen klaar is. Ze hebben het over asbest. Daarna is het voor ons een kwestie van de boel veilig stellen en afsluiten. Inderdaad, voor de laatste keer. Het voelt heel vreemd."