Vermeende wapenhandelaar (25) uit Hoorn mag van rechter naar huis

De man uit Hoorn handelde volgens het Openbaar Ministerie anderhalf jaar lang in vuurwapens, munitie en zware explosieven als cobra's. Maar volgens de advocaat van de verdachte, Tjerk Wassenaar, schildert de justitie S. ten onrechte af als ‘een grote wapenhandelaar’.

Volgens hem ligt het een stuk genuanceerder. "Het is een jongen die een grote passie heeft voor de Tweede Wereldoorlog, en met een metaaldetector op pad ging en zijn vondsten ruilde met andere verzamelaars. Het is een hobby die uit de hand is gelopen", zei hij gisteren in de rechtbank.

Inval

Samen met zijn broer, R. S. (23), die ook uit Hoorn komt, werd hij op 7 november 2023 opgepakt, nadat de Koninklijke Marechaussee die ochtend een inval deed in een woning aan de Karveel. Daar troffen ze onder meer een geladen revolver, veerdrukwapen, twee geweren en veel munitie aan, aldus het OM. Agenten zouden bij de doorzoeking van het huis ook op meerdere cobra's zijn gestuit.

Volgens justitie vond de grootschalige actie plaats in verband met een lopend onderzoek. Alleen S. zat nog vast. Zijn jongere broer was al eerder vrijgelaten, maar blijft nog wel verdachte in de zaak.

S. mag vandaag naar huis, na ruim drie maanden voorarrest. Op 29 april moet S. opnieuw voorkomen. Een datum voor een inhoudelijke behandeling is er nog niet.