Stilte voor de storm: morgenavond code geel verwacht

Het is slecht weer in Engeland en dat komt nu onze kant op. Vrijdag trekt die storm gelukkig verder naar de Noorse kust. Wel kan het ook vrijdag gaan regenen en Jan waarschuwt voor hagel.

Ook morgen zet deze onstuimige toestand door met wederom een droge ochtend, gevolgd door nog meer regen en zware windstoten aan de kust. "Van de drup in de regen", zegt Jan. Het KNMI heeft voor morgen code geel afgekondigd. Volgens Jan Visser kan het zo windkracht negen worden.

Het is een droge ochtend. Ook vannacht viel er nauwelijks een druppel regen. Toch blijft dat niet zo. De regen komt eraan, laat NH-weerman Jan Visser weten. Het wordt rond de tien graden en vanmiddag en vanavond wordt het nat.

