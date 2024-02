Zeer grote brand in Haarlemse winkel inmiddels onder controle

In een winkel aan het Surinamepad in Haarlem ontstond woensdagochtend rond 05.00 uur een grote brand. De veiligheidsregio stuurde twee NL-Alerts naar omwonenden, omdat er veel rook vrijkwam. De brand is inmiddels onder controle.

Foto: Inter Visual Studio

De brand ontstond bij Witgoedstore, een winkel waar ze huishoudelijke elektronica verkopen, zoals koelkasten en drogers. Naast de winkel zitten autogarage KwikFit en een kringloopwinkel. De brandweer was hard bezig om te voorkomen dat deze winkels ook onder vuur kwamen te liggen. Woordvoerder Maurice Meijer van Veiligheidsregio laat aan NH weten dat de brand inmiddels onder controle is en waarschijnlijk niet meer zal uitslaan naar de naastgelegen bedrijven. Omwonenden wordt nog wel steeds geadviseerd om hun ramen en deuren gesloten te houden totdat zij een update geven. "Er is heel veel rook vrij gekomen, en dat trok voornamelijk door de wijk heen richting het ziekenhuis", aldus Meijer. Hij laat weten dat er in het ziekenhuis geen rook binnen is gekomen. Vooralsnog zijn er geen gewonden door de brand. Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan.