Henk en Mieke staan lijnrecht tegenover elkaar over betaald parkeren

Hij is fel tegen het betaald parkeren, dat de gemeente Haarlem wil invoeren in zijn wijk. Zij vindt het juist een must. Tijdens één van de vele debat- en informatiebijeenkomsten die worden georganiseerd in aanloop van het referendum over de heikele kwestie, komen Henk en Mieke uit beide kampen toch tot een eensluidende conclusie.

Henk Blom en Mieke Rooij wonen beiden in één van de elf wijken waar Haarlem betaald parkeren wil invoeren. Na een debat in theater De Liefde gisteravond raken deze twee bezoekers niet uitgepraat. Ze staan lijnrecht tegenover elkaar.

Drie auto's voor Henk

Henk woont met zijn vrouw en volwassen dochter in de Indischewijk. Er staan drie auto's van dit huishouden in de straat. Henk en zijn vrouw werken beiden in de sales en zijn voor hun werk afhankelijk van een auto. "En tegenwoordig heb je twee inkomens nodig om de hypotheek te kunnen betalen."

Bovendien biedt hij ook nog onderdak aan hun volwassen dochter. "De komende jaren verwacht ik niet dat er voor haar een woning is. Ze werkt in de zorg en komt vaak na één uur 's nachts thuis. Dan is er geen openbaar vervoer meer naar ons huis. Het is ook gewoon mijn goed recht om te bepalen hoeveel auto's ik heb."

Als het plan van de gemeente met vergunningen voor maximaal twee auto's per adres doorgaat, heeft Henk een probleem.

Eén auto voor Mieke of liever geen

De situatie is voor Mieke geheel anders. Ze woont met haar man in Duinwijk in een huis met een ondergrondse garage waar ze indertijd 45 duizend euro voor heeft neergelegd. De auto die zij bezitten, mag van Mieke eigenlijk ook wel weg. Maar nu haar man even wat slecht ter been is, is het wel handig dat ze vanavond met de auto konden komen.

Dat er betaald moet gaan worden voor een vergunning op de openbare weg, vindt ze eigenlijk hoognodig. "Voor het milieu moeten er gewoon minder auto's komen. We moeten meer te voet en op de fiets gaan doen. Het is toch te zot voor woorden als ik soms zie dat mensen naar de sportschool gaan met de auto!"

Als het gereguleerd parkeren niet wordt doorgevoerd, is Mieke bang dat de wereld voor haar kleinkinderen er niet beter op wordt.

Referendum

De Haarlemmers mogen op 6 maart hun mening geven in een referendum. Henk is overtuigd dat veel van zijn wijkgenoten in de stemhokjes 'nee' gaan aankruisen. Ook denkt hij dat er genoeg stemmen worden uitgebracht om de uitslag van het referendum rechtsgeldig te laten zijn. Echter is zijn vertrouwen in de overheid achteruit gehold. "Maar dan gaat de gemeenteraad het plan toch doordrukken", denkt hij.

Mieke hoopt vurig op een tegenovergestelde uitslag. Dat ze daar voor moet betalen, is voor haar geen enkel probleem. "Maar ik vind wel dat ze voor mensen die daar wel een probleem mee hebben, andere voorzieningen tegenover moeten stellen." Wie in parkeerzone C woont, gaat straks 99 euro per jaar betalen voor de eerste auto, in zone D is dat 69 euro per jaar.

De oplossingen

En dat ondersteunt Henk helemaal. "Ik zou met liefde tien minuten willen lopen naar huis. Ze moeten in de wijken grote parkeerplekken of garages maken." Een idee dat Mieke omarmt. Daarbij stelt ze ook dat het openbaar vervoer in de stad echt beter moet. "In Duinwijk heb je een klein busje dat eens per uur rijdt en na acht uur 's avonds niet meer." Dat belet ook haar om de auto helemaal de deur uit te doen.