Zaans buurthuis brengt eerbetoon aan Margriet Eshuijs: "Ze verdient dit"

Ruim een jaar na het overlijden van de beroemde Zaanse zangeres Margriet Eshuijs brengt buurtcentrum De Bovenkruier – waar ze kind aan huis was – een eerbetoon: ze krijgt een zaal die naar haar vernoemd is. Na een succesvolle zangcarrière startte Eshuijs een popkoor dat nog steeds repeteert in het buurtcentrum. "Dat ze haar op deze manier eer willen bewijzen is heel mooi", reageert de voorzitter van het koor Roos Blaak.

Eshuijs maakte een tijd deel uit van de groep Lucifer en vergaarde roem met het nummer 'House for Sale', maar ook met vele andere nummers. Ze woonde op een steenworp afstand van de Bovenkruier en zette het koor na haar eigen carrière op in 2017.

"Toen hadden we onze eigen ruimte, die kleedde Margriet zelf aan met kleedjes, lampjes en posters", vertelt Roos. "Elke keer voordat er een nieuw seizoen begon, ging ze met een emmertje, zemen lapjes en een stofzuiger richting het buurtcentrum."

Alles had ze zelf in de hand, beaamt ook Lonneke van der Meijden van de Bovenkruier. Lachend: "Pfoe, ze was een pietje-precies hoor! Alles regelde ze tot in de puntjes. Ik had een keer een stukje gefilmd, ik dacht 'leuk, even delen op Facebook'. Maar dat mocht niet, want dat maakte nog deel uit van de repetitie. Ze vond het nog niet goed genoeg, ze was heel perfectionistisch."

'Lekker gewone vrouw'

Het idee voor een eigen zaal kwam opborrelen en iedereen bij het buurtcentrum was direct enthousiast, zegt Lonneke. Ze praat alsof Eshuijs er nog gewoon is: "Margriet is ook een gewone Kalver, een lekker gewone vrouw. Ze verdient het gewoon." Even later: "Ze was een mooi mens."

