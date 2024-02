Bewoner Alkmaarse Lekstraat na explosies en beschieting door rechter uit huis gezet

Grote opluchting onder bewoners aan de Lekstraat: de huurder van het huis waarop de afgelopen tijd verschillende aanslagen zijn gepleegd, moet zijn huis uit. Dat heeft de kantonrechter beslist. Het kort geding was aangespannen door woningcorporatie Kennemer Wonen, die de ontruiming eiste.

De bewoner ging eerder deze maand in beroep tegen de beslissing van burgemeester Anja Schouten om het sluiten van de woning met drie maanden te verlengen, meldt mediapartner Streekstad Centraal.

Het huis aan de Lekstraat werd vorig jaar door de burgemeester gesloten na meerdere aanslagen. In november 2022 wordt er vijf keer door het raam geschoten. In september 2023 gaat er voor de deur een explosief. Daarna volgen nog drie mislukte pogingen om een explosief te plaatsen.

De rechter draagt de huurder op het huis binnen drie dagen na opheffing van de sluiting te verlaten. Bovendien moet hij bijna 3.000 euro achterstallige huur aan Kennemer Wonen betalen.

’Victim blaming’

Die verwijt de huurder dat de aanslagen het gevolg zijn van een conflict in het drugsmilieu. De bewoner verklaart dat hij niet schuldig is aan de overlast en dat er sprake is van 'victim blaming'.

Ook zullen de aanslagen volgens hem niet stoppen als een nieuwe huurder de woning betrekt. Volgens de rechter is hij wel degelijk betrokken in een ruzie over drugs.

De bewoner kan nog in hoger beroep gaan.