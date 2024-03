Syrische Ghadeer: "Mijn kind is hier gered, nu wil ik Nederlandse kinderen helpen"

Nieuw in NH is een reeks portretten van gevluchte Syriërs die nu in Noord-Holland wonen. Vandaag het verhaal van de Syrische Ghadeer, die met haar gezin naar Jordanië is gevlucht. Haar zoon Omar heeft specialistische hulp en begeleiding nodig. Als die uitblijft in Jordanië, besluit het gezin de oversteek naar Europa te maken.