Leerlingen Martinuscollege helpen boeren in Spanje met droogteproblemen

De scholieren van het Martinuscollege in Grootebroek hebben gisteravond hun mogelijke oplossingen voor de droogte aan lokale boeren in Spanje gepresenteerd. "We hebben na afloop veel tips gekregen, en ook andere problemen waar de boeren mee zitten om op te lossen", vertellen Kimi en Susanna vanuit het Spaanse Álora. De leerlingen gaan vandaag aan de slag met de oplossingen, die zij morgen opnieuw mogen presenteren.

De natuurkundeleerlingen van havo 5 zijn afgelopen zondag met twee docenten en een Belgische oud-leraar vertrokken naar de Spaanse regio Andalusië. "Met het Martinuscollege hebben we ieder jaar een project in het kader van technische automatisering, met een actueel thema. In Spanje is het heel erg droog. Er is te weinig water, waardoor het problemen oplevert voor de energievoorziening", lichtte docente Cathy Baars vorige week toe.

Susanna en Kimi doen verslag

Kimi Ottens en Susanna Juckers, beiden 16 jaar oud, doen tijdens de dagen in Spanje verslag van de reis. Gisteravond presenteerden de leerlingen hun ideeën die zij voor de Spanjaarden bedacht hebben. Susanna: "Dat was superleuk om te doen. Er waren een aantal boeren uit Nederland die geëmigreerd zijn, maar ook boeren uit Spanje kwamen naar onze presentatie kijken. We hebben na onze presentatie veel nieuwe ideeën gekregen om hun problemen op te lossen." De tekst gaat verder.

De groep leerlingen en docenten van het Martinuscollege in Spanje - Foto: Kimi Ottens

'Ochtenddauw opvangen om land te besproeien'

Zo zijn er onder andere oplossingen bedacht voor een boer die veel te maken heeft met stroomuitval, laat Kimi uit Grootebroek weten. "En een boer die de dauw 's ochtends op wil vangen om het land mee te besproeien", vult de Hoogkarspelse Susanna aan. Hiervoor hebben de leerlingen, die in verschillende groepen werken, een soort spiraalvorm bedacht die de waterdruppels opvangt en uit laat lekken in een bak eronder.

Volgens Kimi zijn de presentaties gisteren goed verlopen. "Het leek wel een gezellige dorpsavond", licht hij verder toe. "We stonden onder een grote overkapping, met een groot scherm waarop alles te zien was. Ook de boeren zijn na afloop met elkaar in gesprek gegaan om ideeën uit te wisselen."

Ideeën uitwerken tot prototypes

Met de opgedane kennis gisteravond, zijn de leerlingen vandaag op pad gegaan om spullen in te slaan. Morgen gaan zij de ideeën uitwerken tot prototypes. "Deze ontwerpen presenteren we 's middags opnieuw aan de boeren in Spanje", vertellen de scholieren. Na de presentaties volgt een viering en diner en zal het vroeg bedtijd zijn voor de terugreis wordt ingezet. Donderdagnamiddag zullen zij weer terug zijn in Grootebroek.

Lees ook West-Friesland Middelbare scholieren naar Spanje met ideeën om droogteprobleem tegen te gaan