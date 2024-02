Stroom uit de golven van de zee halen: "Het eerste idee kwam 25 jaar geleden"

In een werkplaats in Beverwijk ligt een installatie die stroom kan halen uit de golven op zee. Symphony Wave Power is druk bezig met het door ontwikkelen van een idee dat 25 jaar geleden ontstond in het hoofd van Fred Gartner uit Hoorn. Dit is aflevering drie van de NH-serie over de kansen van alternatieve energiewinning op en rond het Wad.

"We denken dat we midden volgend jaar in het water kunnen liggen. Dat we in 2026 kunnen laten zien dat het technisch allemaal goed werkt. En dat we dan in 2027 een eerste pilot-park of demonstratiepark hebben kunnen ontwikkelen", vertelt Luc Hamilton, CEO van Symphony Wave Power.

In de hal in Beverwijk ligt een lange buis. "Dit is het hart van onze installatie, de binnen-buis van de hele constructie. Deze komt op de zeebodem te staan en daar beweegt de rest van de installatie omheen op en neer. De kracht van ons idee is dat alles zo eenvoudig mogelijk gebouwd wordt. De installatie heeft als hij rechtop in zee staat zo'n 20 meter water nodig. De constructie zelf zal dus een meter of 15 zijn. "