Flinke blikschade bij botsing op Randweg Haarlem

Op de kruising van de Westelijke Randweg met de Leidsevaart in Haarlem zijn dinsdagmiddag twee voertuigen hard op elkaar gebotst. De schade is groot, maar niemand raakte gewond.

Het ongeval gebeurde rond 15.15 uur. Een personenauto en een bestelbus raakten elkaar hard. Bij de bus kwam het portier aan de bestuurderskant helemaal los. De personenauto raakte zwaar beschadigd aan de voorzijde.

Toen de politie arriveerde, waren alle inzittenden al uit de voertuigen, er vielen geen gewonden. De kruising was een tijdje afgesloten, tot een berger de voertuigen had weggesleept en de weg weer was schoongemaakt. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht van het ongeval.