Vijf kroegen op de Wallen week dicht na bezoek loktiener: "Voelt onredelijk aan"

Vijf kroegen in het Wallengebied moeten volgende week de deuren sluiten, omdat zij alcohol hebben geschonken aan een minderjarige. De gemeente stuurde een 17-jarige lokgast om de kroegen te controleren. De Amsterdamse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland is 'verrast': "Het voelt erg onredelijk aan dat deze zware maatregel wordt genomen."

De kroegen op de Zeedijk en in de Warmoesstraat moeten in de week van 26 februari tot en met 3 maart de deuren sluiten. Op de Zeedijk gaat het om de kroegen Dutch Courage, de Kroegtijger, Bordello Aperitivo en de Rode Laars. Na een eerste waarschuwing schonken zij voor een tweede keer alcohol aan een loktiener van de gemeente.

"Het is feitelijk zo dat in ons gebied minderjarigen zelden zelfstandig alcohol bestellen"

"Hoewel de regels bij ondernemers bekend zijn en we er aandacht aan besteden, blijft het een uitdaging om te allen tijde perfect te handelen gezien de complexiteit van de regelgeving en de andere uitdagingen in dit gebied", aldus KHN Amsterdam. "Het is feitelijk zo dat in ons gebied minderjarigen zelden zelfstandig alcohol bestellen."

Volgens de branchevereniging zijn er met de gemeente afspraken gemaakt over de aanpak, maar dateert de laatste afstemming van vorige zomer. "Het verrast ons dan ook dat onze leden plotseling geconfronteerd worden met zware handhavingstrajecten en dreigende sluitingen, zonder dat hierover recentelijk overleg is geweest."

'Zware maatregel'

KHN Amsterdam vindt het sluiten van de horecaondernemingen 'een zware maatregel'. "Vooral gezien de relatieve onschuld van de overtredingen in vergelijking met andere kwesties, zoals de openlijke verkoop van illegale drugs door een grote groep dealers op straat. Zij lijken onaantastbaar te zijn."

De gemeente laat weten dat voorlopig alleen in het centrum met loktieners wordt gewerkt. De locaties waar gecontroleerd wordt zijn volgens het stadsdeel onder andere gekozen op basis van meldingen van jongerenoverlast of meldingen van alcoholgebruik onder jongeren, maar ook op basis van eerdere overtredingen in het gebied.