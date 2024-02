Hoog gehalte Noord-Hollandse atleten actief bij WK indoor in Glasgow

De Nederlandse Atletiekunie heeft dinsdag de lijst met atleten bekendgemaakt voor de WK indoor in Glasgow (1 tot en met 3 maart). Lieke Klaver (Enkhuizen), Jessica Schulder (Volendam) en Nadine Visser (Hoogkarspel) maken allemaal kans op een medaille. Er reizen minimaal negen Noord-Hollandse atleten af naar Schotland.

Alleen voor Ryan Clarke zijn het nog spannende tijden. De atleet uit Castricum, specialist op de 800 meter, heeft nog niet de limiet gelopen. Hij zou echter op basis van de wereldranglijst mogen hopen op een plekje op de WK.

Lieke Klaver is ook kandidate voor een medaille. Zij liep op de NK indoor in het kielzog van Bol naar een tijd van 50,10 en is daarmee op dit moment de op een na snelste vrouw van de wereld op de 400 meter. Jessica Schilder voert de wereldranglijst aan bij het kogelstoten en Nadine Visser mag zich rekenen tot de favorieten op de 60 meter horden.

