KLM vliegt vanaf april weer naar Israëlische stad Tel Aviv

In de dagen na de grootschalige aanval van Hamas op Israël van 7 oktober, annuleerde KLM al enkele vluchten van en naar Israël. Later werd bekend dat de lijndienst tussen de vliegvelden Schiphol en Ben Gurion, het vliegveld van Tel Aviv, voor langere tijd uit de dienstregeling zou verdwijnen.

In de nieuwsbrief die KLM vandaag met haar publiek deelde, maakt de maatschappij bekend vanaf 1 april dagelijks naar Tel Aviv te vliegen. Wel duurt de reis tot in ieder geval 19 mei langer dan gebruikelijk, omdat het toestel een tussenstop maakt in Larnaca op Cyprus.

Waarom die tussenstop wordt gemaakt, is niet bekend. De maatschappij is niet bereikbaar voor commentaar. Wel benadrukt KLM in de nieuwsbrief dat het de veiligheidssituatie in Israël nauwlettend in de gaten houdt.