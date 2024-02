Weer verdwijnt groen in Huizen voor aanleg snelle buslijn: raad gaat akkoord

Voor de aanleg van de snelle busverbinding in Huizen, ook wel hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) of de Oost-West as genoemd, zal een hoop groen moeten verdwijnen. De gemeente zegt wel toe dat er ook groen zal worden toegevoegd. Ondertussen is de raad al wel akkoord gegaan met een wijziging van het bestemmingsplan om de weg vrij te maken voor de buslijn.

Het geplaagde project om in Huizen een snelle buslijn te laten rijden, is een stap verder. Om met de bouwwerkzaamheden van de lijn te beginnen was het nog nodig om voor Huizen met een nieuw bestemmingsplan te komen.

Niet te doen

In het nieuwe plan zijn er maar acht kleine veranderingen doorgevoerd, waar de gemeente wel een bijna 800 pagina's tellend document voor nodig had om die uit te leggen. Dat is dus gemiddeld bijna 100 pagina's per (kleine) verandering. Geen licht leesvoer voor de gemiddelde inwoner.

De voornaamste conclusie uit het vuistdikke boekwerk is dat er weer groene struiken en bomen moeten wijken voor verkeer. De politieke partij Dorpsbelangen Huizen is daar uitgesproken tegenstander van en heeft dan ook als enige in de gemeenteraad tegen de wijziging van het bestemmingsplan gestemd. Maar volgens wethouder Boom moet iedereen gewoon even afwachten, omdat het nieuwe plan juist ruimte biedt voor 'extra groen.'

Inwoners niet geïnteresseerd?

Hoewel de raad toe heeft gestemd met het bestemmingsplan, is men niet helemaal te spreken over de 'aanvliegroute.' Het is op z’n minst opmerkelijk dat alleen netbeheerder Liander serieus gereageerd heeft op het nieuwe plan. Die heeft dat gedaan om bestaande leidingen in de grond te beschermen.