Kabelbaan in Zaandam uit voorzorg gesloten na ongeval in Duitsland

De kabelbaan bij Stadsboederij Darwinpark in Zaandam is voorlopig uit voorzorg gesloten. Dit is besloten door speeltoestellenfabrikant Eibe, naar aanleiding van een ongeluk in Duitsland waar een balk van de kabelbaan is losgekomen. "De constructie is wellicht niet stevig genoeg", vertelt directeur Ben van Kralingen over de oorzaak van het onderzoek.

Het is een populair speeltoestel bij veel Zaanse kinderen, maar voorlopig moet er ergens anders vanaf gesjeesd worden. De kabelbaan is buiten gebruik om zo de veiligheid te garanderen.

Vragen over veiligheid speeltoestel

Het is nog niet duidelijk of het toestel gevaarlijk is, maar na het ongeluk in Duitsland, waar een balk kapot is gegaan, wil de speeltoestellenfabrikant geen risico's nemen. "Veiligheid gaat voor", zegt directeur Ben van Kralingen resoluut. "We hebben niet gewacht en een mogelijke gevaarlijke situatie voorkomen."



Naast het toestel in Zaandam, zijn er nog zo'n twee à drie in Noord-Holland buiten werking gezet. Waar deze precies staan is onduidelijk.



Van Kralingen vertelt wel dat het toestel zo snel mogelijk gecontroleerd wordt. Daarna worden er onderdelen besteld en monteurs ingepland. "Daar gaat tijd overheen." Het is volgens de directeur dan ook niet te voorspellen hoe lang het duurt voordat kinderen weer van de kabelbaan kunnen gaan.