Geslagen, geschopt en bespuugd: fietser laat bejaarde dames op grond achter

Twee vrouwen zijn donderdag 25 januari in Alkmaar op de grond geduwd, geslagen en bespuugd. De nichtjes van 70 en 76 jaar lopen met de hond over de stoep van de Kennemerstraatweg, als er plotseling een voorwiel van een fiets tussen hen in komt. Vervolgens ontstaat er een woordenwisseling met de fietser en mishandelt hij beide dames.

Het gebeurt allemaal op de kruising met het ziekenhuis, aan de linkerzijde richting Heiloo. Het stuur van de fietser raakt de rug van de vrouw, waardoor zij als reactie een armzwaai naar achter maakt en hierbij mogelijk de fietser raakt. Er ontstaat een woordenwissel. Een van de dames wordt door de jongen in het gezicht geslagen en komt ten val. Haar nichtje weet dat de vrouw, die op de grond ligt, twee nieuwe heupen en een slechte rug heeft. Aan dat laatste is zij al meerdere keren geopereerd. Het woord 'klootzak' richting de jongen valt, waarop de man ook de staande vrouw naar de grond werkt. Flinke bulten Een van de dames wordt tegen haar benen geschopt en in het gezicht gespuugd. Ze houdt er een flinke bult, grote bloeduitstorting op haar been en een blauwe plek op haar scheenbeen aan over. Lichamelijk letsel dus, maar bovenal, zoals de politie het omschrijft, 'behoorlijke krassen op hun ziel'. De tekst loopt door na deze foto's.

Flinke schade

De verdachte roept meerdere keren 'ik houd geen rekening met oude vrouwen' en fietst ervandoor. De vrouwen worden door verpleegkundigen - die net uit het ziekenhuis komen lopen en de twee op de grond gewerkte dames zien liggen - geholpen.

De verdachte jongen is vrij jong, tussen de 18 en 20 jaar. Hij heeft een lichte huidskleur en sprak Nederlands zonder een accent. Hij heeft een rond gezicht. De politie omschrijft het als een vollemaansgezicht. En hij droeg tijdens de mishandeling een grijs/groene jas. Toeterende automobilist Wie heeft iets gezien? De politie wil onder meer in contact komen met een automobilist die het heeft zien gebeuren en nog toeterde. Of misschien heeft u er in de omgeving wel bewakingscamera's hangen en wilt u die beelden met de politie delen.