Afgebroken kaak, schedelscheur en littekens: transpersonen klagen Amsterdam UMC aan na operatie

Zembla deed onderzoek naar vier rechtszaken waarin patiënten het Amsterdam UMC aansprakelijk stelden voor het letsel dat zij aan de operaties zouden hebben overgehouden.

Stukje kaak breekt af

In 2016 kwam tijdens een kaakcorrectie de zaag vast te zitten, waarna door het loswrikken een stukje bot afbrak. Vervolgens zou de patiënt zonder medische noodzaak nog een facelift hebben gekregen en kampt deze sindsdien met een asymmetrisch gezicht, voortdurende pijn, grote littekens en haaruitval. Een onafhankelijke deskundige verklaarde in de zaak dat de chirurg niet voldoende geïnformeerd heeft.

Een patiënt die in 2021 geopereerd werd aan haar voorhoofd en neus, zou door de operatie een scheur in haar schedelbasis hebben gekregen. Het ziekenhuis zegt echter dat het 'niet aannemelijk' is dat dat het gevolg is geweest van de ingreep, terwijl een arts op een bandopname in het bezit van Zembla deze correlatie juist wel legt.

Daarnaast is er nog een zaak waarin een patiënt kampt met ademhalingsproblemen en beschadigde stembanden na een mislukte neusoperatie. Een vierde patiënt heeft een permanent hangend ooglid dat haar oog bijna helemaal dichtdrukt.

Aanzetten tot meer operaties

In alle gevallen zeggen de patiënten dat de chirurg hen aanspoorde om meer operaties te ondergaan. Daarbij zou deze verkeerde informatie hebben gegeven over de medische noodzaak. De chirurg zou bijvoorbeeld hebben overdreven of verzonnen dat de patiënten discriminatie zouden ondervinden als ze er te mannelijk uitzien.

Het ziekenhuis weigert vooralsnog in alle zaken aansprakelijkheid te erkennen. Het heeft aan één van de patiënten al wel een schadevergoeding van 35.000 euro uitbetaald., laat Zembla weten.