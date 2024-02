15-jarige jongen van fiets getrokken, bedreigd met mes en beroofd

Een brutale straatroof afgelopen maandagavond in Alkmaar. Rond 22.35 uur werd een 15-jarige jongen beroofd in de Cataloniëstraat in wijk Daalmeer. De jongen werd van zijn fiets getrokken en door meerdere mensen met een mes bedreigd en beroofd. De politie is op zoek naar getuigen en verdachten.